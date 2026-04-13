Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Versuchter Einbruch in Lager- und Fabrikationshalle

Heek (ots)

Tatort: Heek, Stroot;

Tatzeit: 13.04.2026, zwischen 00.10 Uhr und 00.15 Uhr;

In der Nacht zum Montag zwischen 00.10 Uhr und 00.15 Uhr versuchten unbekannte Täter in eine Lagerhalle an der Straße Stroot in Heek einzudringen. Die Einbrecher fuhren mit einem weißen Transporter vor ein Rolltor und öffneten gewaltsam eine Scheibe. Durch den ausgelösten Einbruchalarm wurden die Unbekannten gestört und flüchteten mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

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