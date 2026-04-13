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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Nach gefährlicher Körperverletzung festgenommen

Reken (ots)

Tatort: Reken, Buchenstraße;

Tatzeit: 12.04.2026, 17.30 Uhr;

Am Sonntagabend kam es in Reken zu einer gefährlichen Körperverletzung durch einen 54-Jährigen. Gegen 17.30 Uhr wurden mehrere Streifenwagen zur Buchenstraße gerufen. Dort sollte es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Bei Eintreffen hatte sich der Tatverdächtige bereits entfernt. Nach Aussage mehrerer Zeugen hatte er zuvor offenbar wahllos und ohne Grund eine Gruppe Heranwachsender angegriffen. Zwei jungen Männern schlug er mit der Faust ins Gesicht. Im Anschluss schlug er mit einem mitgeführten Hammer einem 20-Jährigen gegen den Kopf. Zum Glück wurde dieser dabei nur leicht verletzt. Während der Tatausführung trug der Mann eine schwarze Sturmhaube. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung trafen die Beamten den Tatverdächtigen vor dessen Wohnanschrift an und nahmen ihn vorläufig fest. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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