Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbrecher entkommen mit Bargeld
Nümbrecht (ots)
Zwischen 8 Uhr und 11:15 Uhr hebelten Unbekannte am Montag (23. März) die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Scheffenkamp" auf. Die Kriminellen stahlen einen dreistelligen Bargeldbetrag. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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