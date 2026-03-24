POL-GM: Einbrecher entkommen mit Bargeld

Oberbergischer Kreis (ots) - Beinahe täglich erstatten Bürgerinnen und Bürger bei der Polizei Anzeige, da sie Opfer von Betrügenden beim Einkauf im Internet geworden sind. Eine 19-Jährige aus Engelskirchen verkaufte kürzlich über eine Internetplattform ein Spiel. Der vermeintliche Käufer schickte ihr einen Link zur Kontoverifizierung. Ein Chat öffnete sich und die Engelskirchenerin folgte den Anweisungen und ...

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