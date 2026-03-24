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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher entkommen mit Bargeld

Nümbrecht (ots)

Zwischen 8 Uhr und 11:15 Uhr hebelten Unbekannte am Montag (23. März) die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Scheffenkamp" auf. Die Kriminellen stahlen einen dreistelligen Bargeldbetrag. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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