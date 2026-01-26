Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Kupferkabel im Wert von ca. 20.000 Euro entwendet

Remagen (ots)

Nachdem bereits in der Nacht zum 14. Januar 2026 ins Unterwerk der Deutschen Bahn Energie in Remagen eingebrochen wurde, ereignete sich die gleiche Tat am 24. Januar 2026 gegen 20:20 Uhr erneut.

Dabei wurden insgesamt zwei Rollen Kupferkabel im Wert von ca. 20.000 Euro entwendet. Das Gesamtgewicht von 900 - 1.000 kg legt den Verdacht nahe, dass es sich um mehrere Täter, inkl. Fahrzeug zum Abtransport, gehandelt haben könnte.

Sachdienliche Hinweis nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 436788-0 entgegen.

