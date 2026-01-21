PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Reisezug im Bahnbetriebswerk besprüht

Trier (ots)

Im Bahnbetriebswerk Trier besprühten bisher unbekannte Personen innerhalb von zwei Stunden einen dort abgestellten Reisezug auf einer Gesamtfläche von 70 qm.

Abgestellt war der Zug im Zeitraum 20. Januar 2026, 2:10 bis 4:10 Uhr. Der verursachte Schaden beläuft sich auf knapp 3.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.

