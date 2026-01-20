BPOL-TR: Lärmschutzwände besprüht - 3.000 Euro Schaden
Leutesdorf/Rhein (ots)
Im Bereich des Bahnhofs Leutesdorf stellte die Bundespolizei am Samstag (17.1.2026) Farbschmierereien auf einer Fläche von 30 qm an den dort befindlichen Lärmschutzwänden fest. Der entstandene Schaden beträgt knapp 3.000 Euro.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.
