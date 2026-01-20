Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Lärmschutzwände besprüht - 3.000 Euro Schaden

Leutesdorf/Rhein (ots)

Im Bereich des Bahnhofs Leutesdorf stellte die Bundespolizei am Samstag (17.1.2026) Farbschmierereien auf einer Fläche von 30 qm an den dort befindlichen Lärmschutzwänden fest. Der entstandene Schaden beträgt knapp 3.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.

