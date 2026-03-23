Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbrecher schlugen Scheibe ein
Waldbröl (ots)
Zwischen 14 Uhr und 19 Uhr am Sonntag (22. März) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Turnerstraße eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich Zugang zum Haus, indem sie die Terrassentür einschlugen. Dann durchsuchten sie sämtliche Räume und entkamen mit Bargeld. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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