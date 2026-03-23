POL-GM: Einbrecher schlugen Scheibe ein

Gummersbach (ots) - Am Freitag (20. März) bemerkte ein aufmerksamer Zeuge gegen 13:40 Uhr einen Mann, der vor einem Discounter in der Vollmerhauser Straße Spenden für taubstumme Kinder sammelte. Der Zeuge sah, wie der junge Mann eine ältere Dame ansprach und diese dem vermeintlichen Spendensammler Geld gab. Daraufhin ging der Zeuge zu den beiden. Als der Zeuge den ...

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