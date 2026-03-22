Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Betrügerischer Spendensammler vor Lebensmittelmarkt

Gummersbach (ots)

Am Freitag (20. März) bemerkte ein aufmerksamer Zeuge gegen 13:40 Uhr einen Mann, der vor einem Discounter in der Vollmerhauser Straße Spenden für taubstumme Kinder sammelte. Der Zeuge sah, wie der junge Mann eine ältere Dame ansprach und diese dem vermeintlichen Spendensammler Geld gab. Daraufhin ging der Zeuge zu den beiden. Als der Zeuge den Mann fragte, ob er die Spendenliste sehen dürfe, versuchte der Mann zu flüchten. Der Zeuge hielt den Mann fest und rief die Polizei. Polizeibeamte brachten den betrügerischen Spendensammler zur Polizeiwache. Es handelte sich um einen 20-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Die Spendenliste wurde sichergestellt. Der 20-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Betrüger sind immer wieder mit dieser Masche auf Parkplätzen von Verbrauchermärkten unterwegs. Sollten Sie solche Sammlungen bemerken, verständigen Sie bitte umgehend die Polizei.

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