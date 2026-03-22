PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Betrügerischer Spendensammler vor Lebensmittelmarkt

Gummersbach (ots)

Am Freitag (20. März) bemerkte ein aufmerksamer Zeuge gegen 13:40 Uhr einen Mann, der vor einem Discounter in der Vollmerhauser Straße Spenden für taubstumme Kinder sammelte. Der Zeuge sah, wie der junge Mann eine ältere Dame ansprach und diese dem vermeintlichen Spendensammler Geld gab. Daraufhin ging der Zeuge zu den beiden. Als der Zeuge den Mann fragte, ob er die Spendenliste sehen dürfe, versuchte der Mann zu flüchten. Der Zeuge hielt den Mann fest und rief die Polizei. Polizeibeamte brachten den betrügerischen Spendensammler zur Polizeiwache. Es handelte sich um einen 20-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Die Spendenliste wurde sichergestellt. Der 20-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Betrüger sind immer wieder mit dieser Masche auf Parkplätzen von Verbrauchermärkten unterwegs. Sollten Sie solche Sammlungen bemerken, verständigen Sie bitte umgehend die Polizei.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 22.03.2026 – 10:10

    POL-GM: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

    Bergneustadt (ots) - Zwischen 12 und 14 Uhr am Samstag (21. März) versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Wolfschlader Weg einzubrechen. Die Hauseingangstüren hielten den Hebelversuchen jedoch stand und die Täter gelangten nicht in das Haus. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 22.03.2026 – 10:10

    POL-GM: Bushaltestellenhäuschen beschädigt

    Gummersbach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (20./21. März) haben Unbekannte ein Bushaltestellenhäuschen auf der L323 im Ortsteil Lützinghausen beschädigt und die Scheiben zerstört. Die Täter entkamen unerkannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 09:40

    POL-GM: Kirche mit Graffiti beschädigt

    Gummersbach (ots) - Mit Graffiti hat eine unbekannte Person am Donnerstagmorgen (19. März) die Fassade einer Kirche in der Von-Steinen-Straße beschmiert. Auf Aufzeichnungen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie sich der Unbekannte zwischen 06:20 und 06:40 Uhr an der Fassade zu schaffen machte. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren