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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kirche mit Graffiti beschädigt

Gummersbach (ots)

Mit Graffiti hat eine unbekannte Person am Donnerstagmorgen (19. März) die Fassade einer Kirche in der Von-Steinen-Straße beschmiert. Auf Aufzeichnungen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie sich der Unbekannte zwischen 06:20 und 06:40 Uhr an der Fassade zu schaffen machte. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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