POL-GM: Bushaltestellenhäuschen beschädigt

Gummersbach (ots) - Mit Graffiti hat eine unbekannte Person am Donnerstagmorgen (19. März) die Fassade einer Kirche in der Von-Steinen-Straße beschmiert. Auf Aufzeichnungen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie sich der Unbekannte zwischen 06:20 und 06:40 Uhr an der Fassade zu schaffen machte. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

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