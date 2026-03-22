Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Bushaltestellenhäuschen beschädigt
Gummersbach (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag (20./21. März) haben Unbekannte ein Bushaltestellenhäuschen auf der L323 im Ortsteil Lützinghausen beschädigt und die Scheiben zerstört. Die Täter entkamen unerkannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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