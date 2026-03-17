Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Kriminalpolizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Sonntag (15.03.2026) kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße.

Gegen 20.00 Uhr stellte ein Bewohner starken Rauch nach offenbar zuvor verbranntem Altpapier in einer Kellerwohnung fest.

Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitten zwei Personen eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden durch den Rettungsdienst behandelt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat vor Ort die Ermittlungen übernommen.

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