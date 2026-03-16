Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei Augsburg kontrolliert Verkehrssicherheit für Fahrradfahrer

Augsburg (ots)

Antonsviertel - Am Freitag (13.03.2026) führten Einsatzkräfte der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg Kontrollen zur Verkehrssicherheit für Fahrradfahrer in der Stadionstraße durch.

In der Zeit von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte rund 30 Verkehrsteilnehmer. Hierbei stellten die Beamten bei mehr als 10 Verkehrsteilnehmern Verstöße fest. Darunter waren beispielsweise Geisterradler, die entgegen der Fahrtrichtung unterwegs waren, aber auch Radfahrer die ein Mobiltelefon während der Fahrt benutzten. Sechs Verkehrsteilnehmer waren ohne Gurt unterwegs. Die Hälfte davon betraf Kinder.

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