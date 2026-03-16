Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Raubdelikt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (13.03.2026) betrat ein bislang unbekannter Mann ein Ladengeschäft in der Straße "Vorderer Lech" und forderte unter Vorhalt eines waffenähnlichen Gegenstands die Herausgabe von Bargeld.

Gegen 14.30 Uhr übergab daraufhin eine Angestellte Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Der Unbekannte flüchtete anschließend.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - Sportliche Statur - Ca. 55-60 Jahre alt - Augsburger Dialekt - Schwarze Sturmhaube - Blaues Tuch über dem Mund - Schwarze Sonnenbrille

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen räuberischer Erpressung. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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