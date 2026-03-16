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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand und Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (15.03.2026) waren ein 22-Jähriger und ein 23-Jähriger stark alkoholisiert in der Fuggerstraße unterwegs und gerieten mit einer vierköpfigen Personengruppe in verbalen Streit. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen leistete der 23-Jährige Widerstand. Hierbei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Gegen 00.00 Uhr provozierte der 23-Jährige offenbar eine Personengruppe. Die Gruppe ließ sich von den beiden stark alkoholisierten Männern jedoch nicht provozieren und ging weiter. Bei Eintreffen der Streife waren die beiden Männer jedoch sofort aufbrausend und aggressiv. Aus diesem Grund und aufgrund der Alkoholisierung der Männer brachten die Beamten die beiden in den Polizeiarrest. Hierbei leistete der 23-Jährige Widerstand gegen die eingesetzten Beamten und verletzte einen Beamten durch einen Schlag. Zudem beleidigte er die eingesetzten Beamten. Aufgrund zunehmender Selbstgefährlichkeit brachten Einsatzkräfte den Mann in ein entsprechendes Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung gegen den 23-Jährigen. Der 23-Jährige besitzt die russische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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