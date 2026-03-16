Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrt unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (15.03.2026) war ein 30-Jähriger mit einem E-Scooter unter Drogeneinfluss in der Schaezlerstraße unterwegs.

Gegen 06.15 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 30-Jährigen fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 30-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 30-Jährigen. Der 30-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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