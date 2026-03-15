Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung
Augsburg (ots)
Oberhausen - Am Samstag (14.03.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem unbekannten Täter und einem 21-Jährigen in der Neuhoferstraße. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt.
Gegen 22.45 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 21-Jährigen und dem bislang Unbekannten. Dabei schlug der Unbekannte den 21-Jährigen. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief negativ.
Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:
- Männlich
- trug eine auffällige orangene Jacke
Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
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