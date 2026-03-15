Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Brandlegung

Augsburg (ots)

Göggingen - An der Nacht auf Freitag (13.03.2026) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen schwarzen Kia Sorento im Schwabenhof.

Gegen 03.15 Uhr nahmen Zeugen die Sachbeschädigung am Kia akustisch war. Der oder die unbekannten Täter beschädigten den Kia hinten links scheinbar mit einem Brandkörper.

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

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