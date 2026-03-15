Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter ohne Versicherung
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Freitag (13.03.2026) war ein 45-Jähriger mit seinem E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz auf der Meraner Straße unterwegs.
Gegen 09:30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 45-jährigen Fahrer. Dabei stellten die Beamten fest, dass am E-Scooter kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.
Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz gegen den 45-Jährigen.
Der Fahrer besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
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