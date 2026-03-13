PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Bombendrohung

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Donnerstag (12.03.2026) ging am Universitätsklinikum Augsburg eine telefonische Bombendrohung ein, woraufhin die Polizei verständigt wurde.

Gegen 15:20 Uhr meldete der Sicherheitsdienst des Universitätsklinikum eine telefonische Bombendrohung.

Die Polizei begab sich unverzüglich mit zahlreichen Einsatzkräften an die Örtlichkeit.

Die Ermittlungen vor Ort ergaben keinerlei Hinweise auf eine tatsächliche Gefährdung. Der Polizeieinsatz konnte bereits gegen 16.30 Uhr beendet werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten sowie Bedrohung sowie zum Täter und den Hintergründen der Tat.

Die Ermittlungen hierzu dauern an.

