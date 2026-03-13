PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert Autofahrer und stellt mehrere Verstöße fest

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Am 12.03.2026 kontrollierte eine Polizeistreife einen 24-jährigen Autofahrer, der die Haunstetter Straße in nördlicher Richtung befuhr.

Gegen 18:00 Uhr führten die Polizeibeamten eine Verkehrskontrolle durch, bei der sie feststellten, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem waren die am Pkw angebrachten Kennzeichen nicht zugelassen. Um eine Zulassung vorzutäuschen wurden die Kennzeichen mit dem Zulassungssiegel und HU-Stempel eines anderen Fahrzeugs versehen. Der Pkw und die Kennzeichen wurden sichergestellt.

Im Laufe der Kontrolle stellten die Polizeibeamten bei dem 24-Jährigen zudem drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogentest verlief positiv auf Kokain. Aus diesem Grund wurde auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt.

Den 24-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und einem Vergehen nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Der 24-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

