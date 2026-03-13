Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert Autofahrer und stellt mehrere Verstöße fest
Augsburg (ots)
Universitätsviertel - Am 12.03.2026 kontrollierte eine Polizeistreife einen 24-jährigen Autofahrer, der die Haunstetter Straße in nördlicher Richtung befuhr.
Gegen 18:00 Uhr führten die Polizeibeamten eine Verkehrskontrolle durch, bei der sie feststellten, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem waren die am Pkw angebrachten Kennzeichen nicht zugelassen. Um eine Zulassung vorzutäuschen wurden die Kennzeichen mit dem Zulassungssiegel und HU-Stempel eines anderen Fahrzeugs versehen. Der Pkw und die Kennzeichen wurden sichergestellt.
Im Laufe der Kontrolle stellten die Polizeibeamten bei dem 24-Jährigen zudem drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogentest verlief positiv auf Kokain. Aus diesem Grund wurde auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt.
Den 24-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und einem Vergehen nach dem Straßenverkehrsgesetz.
Der 24-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
