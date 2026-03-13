PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei gegen Antisemitismus - Veranstaltungsjahr des PP Schwaben Nord

Augsburg (ots)

PP Schwaben Nord - Unter dem Motto "Polizei gegen Antisemitismus" finden auch in diesem Jahr zahlreiche Veranstaltungen beim PP Schwaben Nord statt. In diesem Rahmen bietet das PP Schwaben Nord Fortbildungsveranstaltungen für Polizeibeamte und Polizeiangestellte. Seit dem Jahr 2024 realisierte das PP Schwaben Nord bereits verschiedene Veranstaltungsformate. So fanden bereits Fortbildungsreihen zu "Polizei in der NS-Zeit" sowie "Jüdisches Leben in Augsburg" statt.

Am gestrigen Donnerstag (12.03.2026) eröffnete Polizeipräsident Martin Wilhelm die Wanderausstellung "Antisemitismus in Bayern - Judenhass heute" der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern (RIAS Bayern). Ergänzt wird diese RIAS-Ausstellung durch die Ausstellung der Stadt Augsburg "Die Stadt ein Feuermeer".

Neben zahlreichen geladenen Gästen durften wir auch Herrn Staatsminister a.D. Dr. Ludwig Spaenle, Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, für Erinnerungsarbeit und geschichtliches Erbe, Frau Barbara Schretter, Regierungspräsidentin Regierung von Schwaben, Frau Sigrid Atzmon, Vizepräsidentin IKG Schwaben-Augsburg sowie Herrn Tobias Eisch, RIAS Bayern, im Polizeipräsidium Schwaben Nord begrüßen.

Für die Dienststellenleitungen sowie deren Vertreter finden sogenannte "World Cafés" statt. Gemeinsam mit den Beauftragten gegen Hasskriminalität des BLKA soll ein offener Austausch aller Beteiligten stattfinden.

Für Mitglieder der jüdischen Gemeinde findet in Kooperation mit dem Sachgebiet E 3 - Kriminalitätsbekämpfung - sowie dem Beauftragten gegen Hasskriminalität des BLKA, Selbstbehauptungskurse statt. Außerdem bietet das PP Schwaben Nord einen Vortrag zum Thema "Sicherheitsempfinden und Antisemitismus" bei der IKG Schwaben - Augsburg an.

Höhepunkt des Aktionsjahres wird eine Podiumsdiskussion unter dem Motto "Drei Staatsgewalten gegen Antisemitismus" mit Oberstaatsanwalt Andreas Franck, Antisemitismusbeauftragter der Bayerischen Justiz, bilden.

Den feierlichen Abschluss dieses Veranstaltungsjahres bildet das Benefizkonzert des Polizeiorchesters Bayern zugunsten der Synagoge Augsburg, am Sonntag, den 25.10.2026.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

