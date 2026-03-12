PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfall auf der B 17

Augsburg (ots)

Königsbrunn / Bundesstraße 17 / FR Norden - Am Mittwoch (11.03.2026) verlor eine 19-Jährige beim Auffahren über den Einfädelungsstreifen auf die B 17 die Kontrolle über ihr Auto und beschädigte die Außenschutzplanke. Die 19-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Gegen 22.00 Uhr kam die 19-Jährige offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit beim Auffahren auf die B 17 ins Schleudern. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit ihrem Auto und der rechten Außenschutzplanke. Letztlich kam die 19-Jährige mit ihrem Auto auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Die 19-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 24.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn musste aufgrund der Unfallaufnahme sowie der Reinigung der Fahrbahn für rund zwei Stunden vollgesperrt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen die 19-Jährige.

Die 19-Jährige besitzt die irakische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 12:45

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

    Augsburg (ots) - Dasing - Am Mittwoch (11.03.2026) verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Winterhofstraße. Gegen 16.45 Uhr betrat die Bewohnerin das Anwesen. Hierbei bemerkte sie die zwei Unbekannten. Diese verließen über den Garten das Haus. Vor dem Haus wartete bereits ein dritter Unbekannter mit einem schwarzen Kleinwagen mit ausländischer Zulassung. Die ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 12:40

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfall unter Alkoholeinfluss

    Augsburg (ots) - Augsburg / Bundesstraße 17 / FR Norden - Am Donnerstag (12.03.2026) verursachte ein 26-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall mit einem Sattelzug. Der 26-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Gegen 00.00 Uhr fuhr der 26-Jährige auf der B 17 zwischen den Anschlussstellen Holzweg und Stuttgarter Straße auf dem rechten ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 12:35

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen

    Augsburg (ots) - Hochfeld - Am Mittwoch (11.03.2026) war ein 18-Jähriger mit einem Zweirad mit grünem - nicht mehr gültigem - Versicherungskennzeichen in der Konrad-Zuse-Straße unterwegs. Gegen 08.00 Uhr kontrollierte eine Steife den Mann. Dieser konnte keine aktuelle Versicherung vorweisen. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren