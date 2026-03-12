Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfall auf der B 17

Augsburg (ots)

Königsbrunn / Bundesstraße 17 / FR Norden - Am Mittwoch (11.03.2026) verlor eine 19-Jährige beim Auffahren über den Einfädelungsstreifen auf die B 17 die Kontrolle über ihr Auto und beschädigte die Außenschutzplanke. Die 19-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Gegen 22.00 Uhr kam die 19-Jährige offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit beim Auffahren auf die B 17 ins Schleudern. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit ihrem Auto und der rechten Außenschutzplanke. Letztlich kam die 19-Jährige mit ihrem Auto auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Die 19-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 24.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn musste aufgrund der Unfallaufnahme sowie der Reinigung der Fahrbahn für rund zwei Stunden vollgesperrt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen die 19-Jährige.

Die 19-Jährige besitzt die irakische Staatsangehörigkeit.

