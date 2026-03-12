PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Mittwoch (11.03.2026) war ein 18-Jähriger mit einem Zweirad mit grünem - nicht mehr gültigem - Versicherungskennzeichen in der Konrad-Zuse-Straße unterwegs.

Gegen 08.00 Uhr kontrollierte eine Steife den Mann. Dieser konnte keine aktuelle Versicherung vorweisen. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den 18-Jährigen.

Der 18-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Polizei appelliert an die Verkehrsteilnehmer, vor Fahrtantritt die Versicherungskennzeichen an Kleinkrafträdern zu überprüfen. Seit 01.März 2026 bis 28.02.2026 gelten nur noch aktuelle Versicherungskennzeichen in der Farbe schwarz. Wer mit den alten Versicherungskennzeichen am Straßenverkehr teilnimmt, verliert den Versicherungsschutz und muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

