Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl und Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Zeit von Dienstag (10.03.2026), 16.15 Uhr, bis Mittwoch (11.03.2026), 06.15 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Diesel aus Fahrzeugen und ein Arbeitsgerät aus einem Lkw einer Firma in der Berliner Allee.

Die Täter verschafften sich teilweise gewaltsam Zutritt zu den Fahrzeugen. Der Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. 

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

