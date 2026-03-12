Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl und Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Zeit von Dienstag (10.03.2026), 16.15 Uhr, bis Mittwoch (11.03.2026), 06.15 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Diesel aus Fahrzeugen und ein Arbeitsgerät aus einem Lkw einer Firma in der Berliner Allee.

Die Täter verschafften sich teilweise gewaltsam Zutritt zu den Fahrzeugen. Der Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

