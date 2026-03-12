PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrt unter Alkohol

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (11.03.2026) war ein 30-Jähriger alkoholisiert mit einem E-Scooter am Obstmarkt unterwegs.

Gegen 22.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Dieser hatte zuvor den E-Scooter gegen andere parkende E-Scooter geworfen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten die Alkoholisierung des Mannes fest. Der 30-Jährige versuchte daraufhin fußläufig zu flüchten. Die Beamten stoppten den Mann und brachten ihn auf eine Polizeidienststelle. Sie veranlassten eine Blutentnahme bei dem 30-Jährigen. An den E-Scooter entstand kein Sachschaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 30-Jährigen. Der 30-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 12:17

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Mittwoch (11.03.2026) touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein geparktes Auto auf einem Parkplatz in der Neuburger Straße. In der Zeit von 13.15 Uhr bis 17.15 Uhr wurde der schwarze Smart fortwo im Heckbereich beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 13:38

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Transporters

    Augsburg (ots) - Nordendorf - Am Montag (09.03.2026) kam es zum Diebstahl eines Transporters auf einem Firmengelände in der Schaezlerstraße. In der Zeit von 21:15 Uhr bis 22:00 Uhr verschafften sich mehrere unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zum dortigen Firmengelände und entwendeten einen weißen Transporter der Marke Iveco, sowie ein Kennzeichen eines ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 13:37

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Mittwoch (11.03.2026) war ein 34-jähriger E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen in der Pferseer Str. unterwegs. Gegen 00:45 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten den vorrangegangenen Konsum von Alkohol, sowie Cannabiskonsum bei dem 34-Jährigen fest. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren