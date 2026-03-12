Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrt unter Alkohol

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (11.03.2026) war ein 30-Jähriger alkoholisiert mit einem E-Scooter am Obstmarkt unterwegs.

Gegen 22.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Dieser hatte zuvor den E-Scooter gegen andere parkende E-Scooter geworfen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten die Alkoholisierung des Mannes fest. Der 30-Jährige versuchte daraufhin fußläufig zu flüchten. Die Beamten stoppten den Mann und brachten ihn auf eine Polizeidienststelle. Sie veranlassten eine Blutentnahme bei dem 30-Jährigen. An den E-Scooter entstand kein Sachschaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 30-Jährigen. Der 30-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell