Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrt unter Alkohol
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Mittwoch (11.03.2026) war ein 30-Jähriger alkoholisiert mit einem E-Scooter am Obstmarkt unterwegs.
Gegen 22.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Dieser hatte zuvor den E-Scooter gegen andere parkende E-Scooter geworfen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten die Alkoholisierung des Mannes fest. Der 30-Jährige versuchte daraufhin fußläufig zu flüchten. Die Beamten stoppten den Mann und brachten ihn auf eine Polizeidienststelle. Sie veranlassten eine Blutentnahme bei dem 30-Jährigen. An den E-Scooter entstand kein Sachschaden.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 30-Jährigen. Der 30-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
