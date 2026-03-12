Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfall unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Augsburg / Bundesstraße 17 / FR Norden - Am Donnerstag (12.03.2026) verursachte ein 26-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall mit einem Sattelzug. Der 26-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 00.00 Uhr fuhr der 26-Jährige auf der B 17 zwischen den Anschlussstellen Holzweg und Stuttgarter Straße auf dem rechten Fahrstreifen auf einen Sattelzug auf. Das Auto wurde dabei unter den Sattelauflieger geschoben und der 26-Jährige in der Folge eingeklemmt. Der 26-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 48-jährige Fahrer des Sattelzuges wurde vor Ort durch das Kriseninterventionsteam betreut. Der 26-Jährige stand offenbar unter dem Einfluss von Alkohol. Eine Überprüfung ergab einen Wert von über einem Promille. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Bergung des 26-Jährigen musste die B 17 zwischenzeitlich vollgesperrt werden. Die Feuerwehr war zur Rettung sowie zur Sicherung und Reinigung der Unfallstelle vor Ort.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 26-Jährigen.

Der 26-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 48-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

