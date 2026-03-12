PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfall unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Augsburg / Bundesstraße 17 / FR Norden - Am Donnerstag (12.03.2026) verursachte ein 26-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall mit einem Sattelzug. Der 26-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 00.00 Uhr fuhr der 26-Jährige auf der B 17 zwischen den Anschlussstellen Holzweg und Stuttgarter Straße auf dem rechten Fahrstreifen auf einen Sattelzug auf. Das Auto wurde dabei unter den Sattelauflieger geschoben und der 26-Jährige in der Folge eingeklemmt. Der 26-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 48-jährige Fahrer des Sattelzuges wurde vor Ort durch das Kriseninterventionsteam betreut. Der 26-Jährige stand offenbar unter dem Einfluss von Alkohol. Eine Überprüfung ergab einen Wert von über einem Promille. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Bergung des 26-Jährigen musste die B 17 zwischenzeitlich vollgesperrt werden. Die Feuerwehr war zur Rettung sowie zur Sicherung und Reinigung der Unfallstelle vor Ort.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 26-Jährigen.

Der 26-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 48-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 12:35

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen

    Augsburg (ots) - Hochfeld - Am Mittwoch (11.03.2026) war ein 18-Jähriger mit einem Zweirad mit grünem - nicht mehr gültigem - Versicherungskennzeichen in der Konrad-Zuse-Straße unterwegs. Gegen 08.00 Uhr kontrollierte eine Steife den Mann. Dieser konnte keine aktuelle Versicherung vorweisen. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun wegen ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 12:30

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl und Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - In der Zeit von Dienstag (10.03.2026), 16.15 Uhr, bis Mittwoch (11.03.2026), 06.15 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Diesel aus Fahrzeugen und ein Arbeitsgerät aus einem Lkw einer Firma in der Berliner Allee. Die Täter verschafften sich teilweise gewaltsam Zutritt zu den Fahrzeugen. Der Sachschaden wird auf rund ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 12:25

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Mittwoch (11.03.2026) war ein 20-Jähriger unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter in der Hermanstraße unterwegs. Gegen 22.45 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 20-Jährigen fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren