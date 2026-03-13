PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Einladung E-Bike
Pedelec fahren - aber sicher!

Augsburg (ots)

Augsburg - Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg bietet für E-Bike und Pedelecfahrer ab 50 Jahren ein individuelles Fahrradtraining an.

Durch theoretische und praktische Inhalte werden Gefahrenstellen, Tipps zur Verkehrssicherheit und Übungen mit dem Fahrrad durchgeführt.

Das Fahrradtraining ist kostenlos und findet am:

Montag, den 30.03.2026 von 15:00 bis 17:00 Uhr in der Jugendverkehrsschule Senkelbach (Senkelbachstraße 10, 86153 Augsburg), bei jedem Wetter statt und erfolgt auf eigene Haftung. Das eigene Fahrrad sowie der Fahrradhelm sind eigenständig mitzubringen.

Die Anmeldung erfolgt über:

pp-swn.augsburg.vpi.va-senkelbach@polizei.bayern.de oder unter der Telefon-nummer 0821/324-2398

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

