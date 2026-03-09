PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte heben unbefugt Geld ab - Wer kennt die Personen?

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht mit Hilfe von Fotos von Überwachungskameras nach zwei unbekannten Tatverdächtigen. Die Personen fanden die Geldbörse einer 21-jährigen Gelsenkirchenerin und hoben am Sonntag, 2. November 2025, sowie am Dienstag, 4. November 2025, mit der darin befindlichen Bankkarte unbefugt Geld an zwei Geldautomaten in Erle und der Altstadt ab.

Da die bisherigen Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das zuständige Amtsgericht die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Sie finden diese im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/197094

Hinweise zu den gesuchten Personen bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8120 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 10:45

    POL-GE: Raub in Altstadt - Zeugen gesucht

    Gelsenkirchen (ots) - Ein 25-Jähriger wurde am frühen Morgen auf der Mulvanystraße ausgeraubt. Gegen 3.10 Uhr am Montagmorgen, 9. März 2026, wurde der 25-Jährige aus Essen von drei ihm unbekannten Personen angegriffen und geschlagen. Aufgrund der Hilferufe wurde ein 44-jähriger Anwohner am Fenster auf die Situation aufmerksam. Als dieser sich lautstark bemerkbar machte, flüchtete das Trio mitsamt der grauen ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 09:12

    POL-GE: Diensthund musste Widerstand brechen

    Gelsenkirchen (ots) - Am Sonntagmorgen des 08.03.26 stießen gegen 01:45 Uhr zwei Diensthundeführer im Rahmen der Streifenfahrt auf der Ringstraße auf eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten Personen vor dem City Pub. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme wurde ein 37-jähriger Diensthundeführer von einem 21-jährigen in Düsseldorf lebenden Ukrainer angegriffen und mit der Faust auf den Hinterkopf geschlagen, wobei er ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 08:45

    POL-GE: Alkoholisiert Fahrer begeht Unfallflucht mit nicht zugelassenem PKW

    Gelsenkirchen (ots) - Am 07. März 2026, um kurz vor 21 Uhr, wurde die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Tankstellengelände an der Hüller Str. in Bulmke gerufen. Der 23jährige Fahrer eines Ford Focus gab an, dass es an einer Zapfsäule zu einer Kollision eines anderen Fahrzeugs mit seinem dort stehenden PKW gegeben habe. Im Fahrzeug des Geschädigten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren