Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte heben unbefugt Geld ab - Wer kennt die Personen?

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht mit Hilfe von Fotos von Überwachungskameras nach zwei unbekannten Tatverdächtigen. Die Personen fanden die Geldbörse einer 21-jährigen Gelsenkirchenerin und hoben am Sonntag, 2. November 2025, sowie am Dienstag, 4. November 2025, mit der darin befindlichen Bankkarte unbefugt Geld an zwei Geldautomaten in Erle und der Altstadt ab.

Da die bisherigen Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das zuständige Amtsgericht die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Sie finden diese im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/197094

Hinweise zu den gesuchten Personen bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8120 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

