Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei vollzieht Durchsuchungsbeschlüsse im Stadtgebiet

Augsburg (ots)

   ---------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ----------

Augsburg - Am Donnerstag (12.03.2026) fand eine geplante Durchsuchungsaktion der Kriminalpolizei Augsburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Augsburg statt.

Gegen 10:30 Uhr durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei sechs Objekte im Stadtgebiet Augsburg. Bei den Objekten handelte es sich um private sowie gewerbliche Immobilien.

Die Beamten der Kommissariate für Betäubungsmittel- und Organisierte Kriminalität führten bereits seit mehreren Monaten umfangreiche Ermittlungen u.a. wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln sowie des illegalen Besitzes von Waffen.

Im Zuge des Einsatzes wurden insgesamt zwei bestehende Haftbefehle vollstreckt. Gegen einen 46-jährigen Mann mit kroatischer Staatsangehörigkeit lag ein Haftbefehl u.a. wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln sowie ein Verstoß nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz vor.

Gegen einen 34-jährigen polnischer Staatsangehörigen lag ein Sicherungshaftbefehl vor.

Bei einem weiteren Beschuldigten fanden die Beamten verschiedene Betäubungs- und Rauschmittel (Amphetamin, Ecstasy-Tabletten, Marihuana) in einer mittleren zweistelligen und mittleren dreistelligen Grammzahl auf und stellten diese sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg, wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, wird der 44-Jährige noch am Freitag (13.03.2026) beim Amtsgericht Augsburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Der 44-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Zudem stellten die Beamten mehrere Konsumeinheiten Kokain sowie Mobiltelefone und Datenträger sicher.

Die Kriminalpolizei Augsburg wurde von Kräften der Bereitschaftspolizei und des Polizeipräsidiums Schwaben Nord unterstützt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

