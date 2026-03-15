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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Freitag (13.03.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einem bislang unbekannten Täter auf dem Festplatz in der Pfarrer-Bogner-Straße.

Gegen 22.00 Uhr gerieten der 17-Jährige und der Unbekannte offenbar in Streit. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei verletzte sich der 17-Jährige leicht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Der 17-Jährige besitzt die deutsche und österreichische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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