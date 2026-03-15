Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung
Augsburg (ots)
Göggingen - Am Freitag (13.03.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einem bislang unbekannten Täter auf dem Festplatz in der Pfarrer-Bogner-Straße.
Gegen 22.00 Uhr gerieten der 17-Jährige und der Unbekannte offenbar in Streit. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei verletzte sich der 17-Jährige leicht.
Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.
Der 17-Jährige besitzt die deutsche und österreichische Staatsangehörigkeit.
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