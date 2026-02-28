Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal-95-jährige wird Opfer eines Schockanrufes

Ennepetal (ots)

Am 27.02.2026 ereignete sich ein Betrug zum Nachteil einer 95-jährigen Ennepetalerin. Sie erhielt einen Anruf einer weiblichen Person, welche sich als ihre Schwiegertochter ausgab. Ein angeblicher Arzt übernahm das Gespräch und forderte eine hohe Summe Geld für Medikamente einer schweren Erkrankung. Die 95-jährige glaubte ihre Schwiegertochter befinde sich in einer Notlage und packte eine Tasche mit Geld und Schmuck. Es wurde eine Übergabe an ihrer Wohnanschrift vereinbart. Ein Abholer erschien dort und nahm die Tasche an sich. Folgende Täterbeschreibung dieser Person liegt vor: - männlich - 150 cm - 160 cm groß - blasse Haut - dunkle, nach hinten gestylten Haaren - Sonnenbrille - blaue Steppweste

Alle Personen haben akzentfreies Hochdeutsch gesprochen.

Der Wert des Schmuckes kann nicht beziffert werden. Der Schaden des Bargeldbetrags liegt im niedrigen 5-stelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die umfangreichen Ermittlungen aufgenommen.

(AGO)

