Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: versuchter Einbruch - Täter von Überwachungskamera erfasst

Hattingen (ots)

Am Freitag, den 27. Februar, kam es gegen 19.00 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruch in der Hattinger Winzermarkstraße. Ein bislang unbekannter Täter versuchte, eine Terrassentür aufzuhebeln. Hierbei zersprang teilweise der Glaseinsatz der Tür, wodurch der Täter an den Türgriff gelangen konnte. Vermutlich durch die nach Hause kommende Geschädigte wurde der Täter verschreckt und entfernte sich von der Tür, ohne das Haus betreten zu haben. Der Täter konnte durch eine installierte Videoüberwachung aufgezeichnet werden. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. (MJA)

