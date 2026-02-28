Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Hattingen- PKW erfasst Fahrradfahrer, dieser verletzt sich leicht
Hattingen (ots)
Am 27.02.2026 gegen 17.45 Uhr befährt ein 26- jähriger Fahrradfahrer die Straße "Auf dem Stade" in FR Schwimmbrücke in Hattingen. Ein 48- jähriger beabsichtigt mit seinem PKW Fabia vom Fahrbahnrand auf die Fahrbahn einzufahren und übersieht aufgrund niedrig stehender Sonne den Fahrradfahrer. Dieser verletzt sich bei dem Aufprall leicht, benötigt keine weitere medizinische Versorgung. Es entsteht zudem Sachschaden. Er trug zum Unfallzeitpunkt einen Helm. (AGO)
