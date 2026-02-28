POL-EN: Hattingen- PKW erfasst Fahrradfahrer, dieser verletzt sich leicht

Wetter (ots) - Opfer einer Betrugsmasche wurde am 25. Februar, gegen 13:00 Uhr eine 85-jährige aus Wetter. Sie erhielt einen Anruf einer weiblichen Person. Diese gab sich am Telefon als Tochter der 85-jährigen aus und schilderte, dass sie schwer erkrankt im Krankenhaus liegen würde. Es sei eine lebensbedrohliche Erkrankung, weswegen sie wichtige Medikamente bekommen ...

mehr