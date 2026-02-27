Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Diebstahl während einer Geschwindigkeitsmessung_ Polizei stellt Täter

Hattingen (ots)

Am 26. Februar, gegen 12:00 Uhr führten Kräfte der Polizei eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich der Gesamtschule an der Marxstraße in Hattingen durch. Im Rahmen der Messung wurde ein mobiles Messgerät mit digitaler Übertragungstechnik eingesetzt. Plötzlich stellten die eingesetzten Kräfte fest, dass das Übertragungssignal abbrach. Zudem hörten sie eine männliche Stimme, die die Worte "Scheiß Bullen" äußerte. Schnell erkannten die Kräfte im unmittelbaren Nahbereich der Messegräte eine männliche Person, die einen Rucksack trug und sich entfernte. Da dies die einzige Person war, wurde sie umgehend kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass diese Person im Rucksack ein Teil des Messgerät mit sich führte. Daraufhin sollte eine Personalienfeststellung erfolgen. Die männliche Person versuchte sich zu entfernen und lief los. Erschwerend kam hinzu, dass er einen großen Hund dabei hatte. Nach kurzer Nachteile konnte die Person festgehalten und weiter kontrolliert werden. Zuerst wurden falsche Personalen angegeben. Schlussendlich konnte aber die Identität vollständig geklärt werden. Es handelte sich um einen 45-jährigen aus Hattingen. Eine Strafanzeige u.a. wegen Diebstahl wurde gefertigt.

