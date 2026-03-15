Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung
Augsburg (ots)
Antonsviertel - Am Freitag (13.03.2026) beschädigte ein 18-Jähriger ein Wahlplakat in der Ladehofstraße.
Gegen 21.45 Uhr beobachtete eine Polizeistreife den 18-Jährigen dabei, wie er gerade ein Wahlplakat beschädigte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,3 Promille.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den 18-Jährigen. Der 18-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.
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