Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Antonsviertel - Am Freitag (13.03.2026) beschädigte ein 18-Jähriger ein Wahlplakat in der Ladehofstraße.

Gegen 21.45 Uhr beobachtete eine Polizeistreife den 18-Jährigen dabei, wie er gerade ein Wahlplakat beschädigte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,3 Promille.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den 18-Jährigen. Der 18-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.

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