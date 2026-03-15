Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Bedrohung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (14.03.2026) kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung durch einen 32-Jährigen und einem 57-Jährigen gegenüber Security-Mitarbeitern vor einem Einkaufscenter in der Viktoriastraße.

Gegen 19.30 Uhr fielen der 32-Jährige und der 57-Jährige offenbar negativ auf. Daraufhin kam es zur verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern und den Security-Mitarbeitern. Bei Eintreffen der Polizeibeamten zeigten sich die beiden Männer weiterhin aggressiv und uneinsichtig. Die beiden Männer beleidigten und bedrohten die Security-Mitarbeiter. Die Polizeibeamten erteilten den beiden Männern einen Platzverweis.

Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung mit Verbrechenstatbestand und verhetzender Beleidigung gegen die beiden Männer.

Der 32-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Der 57-Jährige besitzt die togoische Staatsangehörigkeit.

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