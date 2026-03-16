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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Sonntag (15.03.2026) verschaffte sich eine bislang unbekannte Person mit dem Vortäuschen einer Hilfesituation Zutritt zu einer Wohnung in der Bürgermeister-Bohl-Straße und entwendete eine Geldbörse samt Inhalt.

Gegen 19.30 Uhr gab der Unbekannte gegenüber der 87-jährigen Bewohnerin an, Hilfe zu benötigen. Er bat um eine Flasche Wasser sowie einen Eimer. Während die 87-Jährige hierfür kurzzeitig abwesend war, entwendete der Unbekannte den Geldbeutel samt Inhalt. Der Beuteschaden liegt im unteren zweistelligen Bereich.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

   - Männlich
   - Ca. 180 cm groß
   - schlank
   - Ca. 30 Jahre alt
   - Osteuropäisches Aussehen
   - Bekleidet mit hellem Leinenpullover
   - Kein Bart
   - Keine Brille 

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Tipps der Polizei Trickdiebe versuchen sich unter verschiedensten Vorwänden Zutritt zu Wohnungen oder Häusern zu verschaffen. Hierbei geben sie beispielsweise vor, die Toilette benutzen zu wollen oder ein Glas Wasser zu benötigen. In einem unbeobachteten Moment können der oder die Täter dann Wertgegenstände aus der Wohnung entwenden. Wie in dem oben beschriebenen Fall handeln die Trickdiebe teils nicht allein. Die Polizei hat daher folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

   - Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür 
     durch den Türspion oder durch das Fenster genau an.
   - Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel und, wenn sie
     die Personen kennen.
   - Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die 
     Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen 
     es sich handelt (Firmenausweis, Ausweis oder Gewerbeschein 
     zeigen lassen, Rückruf beim Auftraggeber/Unternehmen etc.). Im 
     Zweifel bestellen Sie diese unbekannte Person zu einem späteren 
     Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.
   - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen 
     Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.
   - Informieren Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den 
     Polizeinotruf 110.

Weitere Hinweise finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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