PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Freitag (13.03.2026) beschädigte ein 26-Jähriger ein Auto in der "Äußere Uferstraße" sowie ein Auto in der "Innere Uferstraße".

Gegen 15.15 Uhr beobachteten Passanten den 26-Jährigen dabei und verständigten die Polizei. Der 26-Jährige war in Begleitung einer weiteren Person. Beide flüchteten zunächst und konnten im Rahmen einer sofortigen Fahndung von einer Streife angetroffen und festgenommen werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten ein Messer bei dem 26-Jährigen fest. Die Beamten stellten das Messer sicher.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Sachbeschädigung sowie einem Verstoß gegen das Waffengesetz gegen den 26-Jährigen. Der 26-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 15.03.2026 – 12:21

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Samstag (14.03.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem unbekannten Täter und einem 21-Jährigen in der Neuhoferstraße. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt. Gegen 22.45 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 21-Jährigen und dem bislang Unbekannten. Dabei schlug der Unbekannte den 21-Jährigen. Eine eingeleitete Fahndung nach dem ...

    mehr
  • 15.03.2026 – 12:20

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Bedrohung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (14.03.2026) kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung durch einen 32-Jährigen und einem 57-Jährigen gegenüber Security-Mitarbeitern vor einem Einkaufscenter in der Viktoriastraße. Gegen 19.30 Uhr fielen der 32-Jährige und der 57-Jährige offenbar negativ auf. Daraufhin kam es zur verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern und den Security-Mitarbeitern. Bei ...

    mehr
  • 15.03.2026 – 12:20

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Brandlegung

    Augsburg (ots) - Göggingen - An der Nacht auf Freitag (13.03.2026) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen schwarzen Kia Sorento im Schwabenhof. Gegen 03.15 Uhr nahmen Zeugen die Sachbeschädigung am Kia akustisch war. Der oder die unbekannten Täter beschädigten den Kia hinten links scheinbar mit einem Brandkörper. Ersten Schätzungen zufolge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren