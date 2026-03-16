Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Freitag (13.03.2026) beschädigte ein 26-Jähriger ein Auto in der "Äußere Uferstraße" sowie ein Auto in der "Innere Uferstraße".

Gegen 15.15 Uhr beobachteten Passanten den 26-Jährigen dabei und verständigten die Polizei. Der 26-Jährige war in Begleitung einer weiteren Person. Beide flüchteten zunächst und konnten im Rahmen einer sofortigen Fahndung von einer Streife angetroffen und festgenommen werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten ein Messer bei dem 26-Jährigen fest. Die Beamten stellten das Messer sicher.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Sachbeschädigung sowie einem Verstoß gegen das Waffengesetz gegen den 26-Jährigen. Der 26-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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