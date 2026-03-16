Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbrüchen

Augsburg (ots)

Lechhausen - In der Zeit von Samstag (14.03.2026), 16.00 Uhr, bis Sonntag (15.03.2026), 15.45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Firma in der Meraner Straße.

Die Täter beschädigten eine Tür und durchsuchten anschließend die Büroräume. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Oberhausen - Am Samstag (14.03.2026) in der Zeit von 14.30 Uhr bis 17.45 Uhr, versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Hirblinger Straße zu verschaffen.

Bei dem Versuch richteten die Unbekannten Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro an. Ein Betreten gelang ihnen jedoch nicht. Es entstand kein Beuteschaden.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Kriegshaber - In der Zeit von Donnerstag (12.03.2026), 18.30 Uhr bis Freitag (13.03.2026), 07.00 Uhr, versuchten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengebäude in der Alfred-Nobel-Straße zu verschaffen.

An einer Eingangstüre entstand dadurch Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Beuteschaden entstand nicht.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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