Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Allgemeine Verkehrskontrolle entlarvt mehrere Straftaten und offenen Haftbefehl

Dummerstorf (Landkreis Rostock) (ots)

Beamten des Polizeireviers Sanitz ist im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle gelungen, einem per Haftbefehl gesuchten, 34-Jährigen Mann habhaft zu werden. Darüber hinausgehend wird sich der gebürtige Bremer nun auch noch wegen weiterer Delikte verantworten müssen.

Gegen 20:30 Uhr wurde die Streifenwagenbesatzung im Dummerstorfer Schmiedeweg auf den VW aufmerksam. Doch bereits die im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle erfolgte Überprüfung des amtlichen Kennzeichens ließ bei den eingesetzten Beamten den Anfangsverdacht aufkommen, dass diese Kontrolle über das sonst gewöhnliche Maß hinausgehen könnte. Das Kennzeichen befand sich Fahndung, wurde also zuvor als gestohlen gemeldet. Im Verlauf der weiteren Maßnahmen erhärtete sich der ursprüngliche Anfangsverdacht der Beamten zunehmend. Und das nicht nur, weil der Fahrer des PKW nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein freiwilliger Drogentest schlug positiv auf den Konsum von THC sowie Amphetaminen an. Darüber hinaus lag gegen den Mann ein Haftbefehl vor, dessen Realisierung der 34-Jährige durch die sofortige Zahlung der offenen Forderungen gerade noch abwenden konnte. Die Beamten stellten Fahrzeugschlüssel und Kennzeichen sicher. Zudem wurde bei dem Deutschen eine Blutprobe entnommen.

Der Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Kennzeichenmissbrauchs, des Diebstahls, des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.

