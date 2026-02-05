PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Allgemeine Verkehrskontrolle entlarvt mehrere Straftaten und offenen Haftbefehl

Dummerstorf (Landkreis Rostock) (ots)

Beamten des Polizeireviers Sanitz ist im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle gelungen, einem per Haftbefehl gesuchten, 34-Jährigen Mann habhaft zu werden. Darüber hinausgehend wird sich der gebürtige Bremer nun auch noch wegen weiterer Delikte verantworten müssen.

Gegen 20:30 Uhr wurde die Streifenwagenbesatzung im Dummerstorfer Schmiedeweg auf den VW aufmerksam. Doch bereits die im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle erfolgte Überprüfung des amtlichen Kennzeichens ließ bei den eingesetzten Beamten den Anfangsverdacht aufkommen, dass diese Kontrolle über das sonst gewöhnliche Maß hinausgehen könnte. Das Kennzeichen befand sich Fahndung, wurde also zuvor als gestohlen gemeldet. Im Verlauf der weiteren Maßnahmen erhärtete sich der ursprüngliche Anfangsverdacht der Beamten zunehmend. Und das nicht nur, weil der Fahrer des PKW nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein freiwilliger Drogentest schlug positiv auf den Konsum von THC sowie Amphetaminen an. Darüber hinaus lag gegen den Mann ein Haftbefehl vor, dessen Realisierung der 34-Jährige durch die sofortige Zahlung der offenen Forderungen gerade noch abwenden konnte. Die Beamten stellten Fahrzeugschlüssel und Kennzeichen sicher. Zudem wurde bei dem Deutschen eine Blutprobe entnommen.

Der Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Kennzeichenmissbrauchs, des Diebstahls, des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 14:16

    POL-HRO: Polizei stoppt am Nachmittag alkoholisierte Autofahrerin in Schwerin

    Schwerin (ots) - Am Dienstagnachmittag zog die Polizei eine alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr. Einer Streifenbesatzung fiel die Frau mit ihrem Nissan in der Hamburger Allee auf. Im Stadtteil Mueßer Holz stoppten die Beamten die 59-jährige ukrainische Fahrerin gegen 14:15 Uhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Die Polizisten stellten ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 13:36

    POL-HRO: Verdächtige Postsendungen lösen Polizeieinsatz in Rostock aus

    Rostock (ots) - Am heutigen Vormittag kam es in der Rostocker Innenstadt und im Stadtteil Lichtenhagen zu Polizeieinsätzen, nachdem zwei verdächtige Postsendungen festgestellt worden waren. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass von den Sendungen eine Gefahr ausgeht, wurden entsprechende Absperrsmaßnahmen eingeleitet. Die vorgefundenen Postsendungen wurden ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 11:47

    POL-HRO: Schneeverwehungen auf der B321 - Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Crivitz (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 22:45 Uhr auf der B321 zwischen Domsühl und Crivitz wurde eine Person schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 28-jähriger Mann mit seinem Pkw die Bundesstraße in Richtung Crivitz, als er auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Offenbar war zuvor durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren