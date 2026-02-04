PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HRO: Verdächtige Postsendungen lösen Polizeieinsatz in Rostock aus

Rostock (ots)

Am heutigen Vormittag kam es in der Rostocker Innenstadt und im Stadtteil Lichtenhagen zu Polizeieinsätzen, nachdem zwei verdächtige Postsendungen festgestellt worden waren. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass von den Sendungen eine Gefahr ausgeht, wurden entsprechende Absperrsmaßnahmen eingeleitet.

Die vorgefundenen Postsendungen wurden durch den Munitionsbergungsdienst eingehend überprüft und im Anschluss als ungefährlich eingestuft.

Im Zusammenhang mit dem Einsatz wurden die Bereiche der RSAG-Endhaltestelle Mecklenburger Allee sowie des RSAG-Kundenzentrums in der Langen Straße vorübergehend gesperrt. Die Sperrmaßnahmen wurden inzwischen vollständig aufgehoben.

Für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit eine konkrete Gefahr.

Die Kriminalpolizei hat wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
  • 04.02.2026 – 11:47

    POL-HRO: Schneeverwehungen auf der B321 - Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Crivitz (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 22:45 Uhr auf der B321 zwischen Domsühl und Crivitz wurde eine Person schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 28-jähriger Mann mit seinem Pkw die Bundesstraße in Richtung Crivitz, als er auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Offenbar war zuvor durch ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 22:55

    POL-HRO: Vollbrand eines Reetdachhauses in Upahl - hoher Sachschaden

    Upahl (ots) - Am 03.02.2026 gegen 18:45 Uhr kam es in Upahl/Hanshagen aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Vollbrand eines Reetdachhauses. Trotz des schnellen Einsatzes der alarmierten Feuerwehr konnte das Feuer nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden. Das Gebäude brannte vollständig aus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund zwei Millionen Euro ...

    mehr
