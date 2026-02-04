Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stoppt am Nachmittag alkoholisierte Autofahrerin in Schwerin

Schwerin (ots)

Am Dienstagnachmittag zog die Polizei eine alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr. Einer Streifenbesatzung fiel die Frau mit ihrem Nissan in der Hamburger Allee auf. Im Stadtteil Mueßer Holz stoppten die Beamten die 59-jährige ukrainische Fahrerin gegen 14:15 Uhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Die Polizisten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher, beschlagnahmten den Führerschein und brachten die Fahrerin zur Blutprobenentnahme. Gegen die 59-Jährige wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

