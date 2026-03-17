Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Freitag (13.03.2026) kam es zu einer Unfallflucht in der Matthäus-Lang-Straße.

Zwischen 16.00 und 18.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen weißen Ford Mondeo. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

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