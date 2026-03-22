Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus
Bergneustadt (ots)
Zwischen 12 und 14 Uhr am Samstag (21. März) versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Wolfschlader Weg einzubrechen. Die Hauseingangstüren hielten den Hebelversuchen jedoch stand und die Täter gelangten nicht in das Haus. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell