Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Lindlar (ots)

Ein 57-jähriger Motorradfahrer aus Hückeswagen fuhr am Sonntag (22. März) gegen 13:30 Uhr auf der L284 in Richtung Wipperfürth. In Höhe der Ortslage Breun überholte er eine vor ihm fahrende Autofahrerin. Während des Überholvorgangs überholte ihn plötzlich ein 31-jähriger Motorradfahrer aus Leverkusen. Dabei touchierte der 31-Jährige das Motorrad des 57-Jährigen. Der 31-Jährige stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

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