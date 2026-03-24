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POL-GM: Auffahrunfall fordert zwei Verletzte

POL-GM: Auffahrunfall fordert zwei Verletzte
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Wiehl (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Wiehl wurden am Montag (23. März) zwei Personen verletzt. Gegen 12:50 Uhr war ein 30-jähriger Wiehler mit seinem Opel Corsa auf der Marienberghausener Straße (L350) von Wiehl in Richtung Großfischbach unterwegs. In Höhe der Ortschaft Kleinfischbach fuhr er auf den Renault einer 42-Jährigen aus Wiehl auf, die nach links in Richtung Kleinfischbach abbiegen wollte und verkehrsbedingt wartete. Beide Beteiligte kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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