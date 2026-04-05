Polizei Paderborn

POL-PB: Kind bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Büren (ots)

(vh) Am Samstagnachmittag, 04. April, stießen in der Vollbrexener Straße in Büren-Weiberg ein Auto und ein Junge auf einem Rad zusammen. Dabei verletzte sich das Kind leicht.

Gegen 17:00 Uhr war eine 20-jährige Frau in ihrem VW Golf auf der Vollbrexener Straße in Richtung Büren unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 6-jähriger Junge mit seinem Fahrrad zwischen zwei Grundstücken an der Blumenstraße ohne zu bremsen auf die Vollbrexener Straße.

Das Auto und der Radler stießen zusammen, das Kind verletzte sich leicht. Es kam mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus, es entstand leichter Sachschaden. Der Junge trug keinen Fahrradhelm.

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