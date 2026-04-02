Polizei Paderborn

POL-PB: Ehepaar bei Fettbrand verletzt

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(ivdh) Am Mittwochabend, 01. April, verletzte sich ein Ehepaar bei einem Fettbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Mastbruchstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus.

Gegen 19:45 Uhr bemerkte die 34-Jährige Bewohnerin, dass ein Kochtopf auf dem Herd brannte. Ihr 39-Jähriger Ehemann löschte den Brand mit dem Feuerlöscher. Er zog sich Verbrennungen an den Händen zu. Seine Frau erlitt eine Rauchgasvergiftung. Beide wurden durch einen Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell