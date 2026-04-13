Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Diebstahl eines Laubbläsers aufgeklärt

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Ottenstein, Hörsteloe;

Tatzeit: 12.04.2026, 05:15 Uhr;

In der Nacht zum Sonntag gegen 05.15 Uhr entwendeten zunächst unbekannte Täter einen Laubbläser vom Gelände des Karpaten Musikfestivals in Ahaus-Ottenstein. Nach der Tat flüchteten die Unbekannten mit einem Fahrzeug. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den Diebstahl und informierte die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnten die eingesetzten Beamten das Fahrzeug kurze Zeit später antreffen und anhalten. Im Fahrzeug befanden sich vier Tatverdächtige. Der entwendete Laubbläser wurde aufgefunden, sichergestellt und anschließend dem Berechtigten wieder ausgehändigt. Gegen die vier Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (sb)

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