PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Unbekannter stiehlt Kinderspielgerät

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Wolbrinkstraße;

Tatzeit: 12.04.2026, zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr;

Ein Kinderspielzeug der Marke "Berg" entwendet hat ein bislang unbekannter Täter in Rhede. Das Kettcar stand am Sonntag zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr unter einem Carport an der Wolbrinkstraße. Das Tretauto ist rot und hat gelbe Felgen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt, Tel. (02871) 2990. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 13:16

    POL-BOR: Reken - Nach gefährlicher Körperverletzung festgenommen

    Reken (ots) - Tatort: Reken, Buchenstraße; Tatzeit: 12.04.2026, 17.30 Uhr; Am Sonntagabend kam es in Reken zu einer gefährlichen Körperverletzung durch einen 54-Jährigen. Gegen 17.30 Uhr wurden mehrere Streifenwagen zur Buchenstraße gerufen. Dort sollte es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Bei Eintreffen hatte sich der Tatverdächtige ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 10:18

    POL-BOR: Kreis Borken - Alkohol und Drogen im Verkehr - Polizei zieht Wochenbilanz

    Kreis Borken (ots) - Sonntagmorgen gegen 05.00 Uhr kam es auf der Kettelerstraße in Ahaus-Wüllen zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer sowie sein Beifahrer blieben unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 13:07

    POL-BOR: Stadtlohn - Geldbörse aus Umhängetasche entwendet

    Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Schützenweg; Tatzeit: 10.04.2026, 12.30 Uhr; Unbekannte entwendeten am Freitagnachmittag einer 83-jährigen Frau beim Einkaufen in einem Discounter am Schützenweg die Geldbörse aus einer Umhängetasche am Einkaufswagen. Für den Diebstahl kommt nach Angaben der 83-Jährigen eine 18 bis 20 Jahre alte Frau mit langen schwarzen Haaren und osteuropäischem Erscheinungsbild in Frage. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren